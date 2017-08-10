В Хабаровском крае погибает детеныш кита

На Дальнем Востоке погибает кит, застрявший на отмели во время отлива. Находящиеся рядом фотографы ничего не могут сделать, а специалисты и представители природоохранных ведомств на помощь не спешат.

Кита, застрявшего на отмели, заметили участники фотоэкспедиции к Шантарским островам. Известный тревел-блогер Сергей Доля рассказывает о ситуации с места происшествия.

Шестиметровый детеныш кита возрастом менее года заблудился и в момент прилива зашел в проток — настолько узкий и каменистый, что сам факт возможности здесь проплыть вызывает удивление, пишет nat-geo.ru.

Но теперь животное не может вернуться обратно. Обессиленного кита фотографы заметили утром 10 августа, вызвав представителей природоохранных ведомств. Однако, те не захотели взять на себя ответственность и не предприняли никаких мер. Они даже не рекомендовали применять помпу для полива, опасаясь попасть киту в дыхательные пути. Единственное, что сейчас делается — это ручной полив.

Как пояснили ученые из Москвы, с которыми связались волонтеры, важнее всего, чтобы у кита не пересохли глаза. Этот баланс пока удается поддерживать, но надежды на дневной прилив не оправдались: китенок остался на месте. Он уже кровоточит, ударившись хвостом о дно, и, кроме того, его обгладывают рыбки. При этом, как пишет Доля, «руководство НацПарка категорически запретило нам приближаться к киту и как-либо помочь направить его на выход из протоки». Было запрещено даже взять крохотный кусочек кожи для образца, о чем попросили московские биологи, поскольку это уникальный шанс для изучения фауны Дальнего Востока.

Сейчас на месте происшествия стемнело (разница с Москвой составляет семь часов). Еще один прилив — более высокий, чем днем — ожидается в ночное время. А пока «вода продолжает уходить. Кит уже даже не дергается. Устал. Просто лежит и иногда громко «вздыхает». По-прежнему никто ничего не делает. Просто сидят все на берегу и смотрят», — пишет Доля.