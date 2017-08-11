Нашли "свою нишу": воров велосипедов задержали в столице

Двоих мужчин и 15-летнего подростка задержали по подозрению в краже пяти велосипедов в столичном секторе Ботаника.

По данным полиции, они воровали оставленные без присмотри велосипеды из подъездов или дворов многоэтажек и продавали их. Пока пропажу вернули только двоим владельцам.

Ранее двоих подозреваемых уже задерживали за аналогичные преступления. Им всем грозит до 27 тысяч леев штрафа или до четырех лет тюрьмы.