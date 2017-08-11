Яичный скандал добрался до Румынии: власти заявили об обнаружении тонны зараженной продукции

Власти Румынии заявили, что в городе Тимишоара изъята тонна яиц из Германии, которые, предположительно, заражены фипронилом.

Представитель Ветеринарного управления департамента здравоохранения Тимишоара заявил, что арест наложен на тонну яиц, которые находились на складе и должны были поступить на полки супермаркетов. По его словам, предварительный анализ показал, что яйца заражены пестицидом фипронил. Отмечается, что зараженные яйца будут сожжены, пишет korrespondent.net.

Ранее сообщалось, что в нескольких странах Евросоюза из магазинов отозвали миллионы куриных яиц из-за превышения уровня токсичного инсектицида фипронила. Вещество нашли в яйцах в Германии, Нидерландах и Бельгии. Позже яичный скандал затронул Францию и Великобританию.

Кроме того, сегодня стало известно, что в Дании продали 20 тонн зараженных инсектицидами куриных яиц из Нидерландов. Утверждается, что зараженные яйца в основном продали в сваренном и очищенном от скорлупы виде кафетериям и кейтеринговым компаниям. В то же время датская власть призвала граждан сохранять спокойствие, заверив, что зараженные яйца, импортируемые в страну, не угрожают людям.

"Анализ образцов, сделанный в Нидерландах, показал следы фипронила в яйцах, но не на уровне угрозы здоровью", – говорится в заявлении. Власти обещают удалить всю зараженную продукцию из продажи.

Инсектицид фипронил поражает почки, печень и щитовидную железу у людей, и запрещен в странах ЕС к применению на животных, предназначенных для человеческого питания, хотя его все еще используют в других сферах ветеринарии.