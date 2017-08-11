Пункты продажи наркотиков раскрыли в Кишиневе

Четверых наркоторговцев задержали в Кишиневе. Мужчины - уроженцы столицы - организовали два точки продажи запрещенных веществ. У всех ранее были судимости.

Правоохранители провели контрольную закупку товара. Затем у подозреваемых изъяли героин, таблетки с психотропным эффектом, инструменты для употребления наркотиков, весы, мобильные телефоны и деньги - всего около 50 тысяч леев.

Обнаруженные наркотики стоят более 30 тысяч леев. Подозреваемым грозит от 7 до 15 лет тюрьмы. Сейчас они находятся под предварительным арестом на 30 дней.