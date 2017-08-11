В Китае автобус влетел в стену: 36 погибших. ВИДЕО

Вечером 10 августа в Китае произошло крупное ДТП, в результате которого 36 человек погибли и еще 13 пострадали, сообщают местные СМИ.

По неустановленной пока причине, автобус, следовавший из города Чэнду (провинция Сычуань) в город Лоян (провинция Хэнань) на скоростной дороге Пекин-Куньмин на высокой скорости врезался в стену при въезде в тоннель, передает korrespondent.net.

В момент аварии в автобусе находилось 49 человек. Все пострадавшие направлены в лечебные учреждения. Начато расследование причин и обстоятельств происшествия.