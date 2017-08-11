Китаянка отправила младенца в приют по почте

Жительница китайского Фучжоу отправила новорожденную дочь в детский дом курьерской почтой. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщает Страна со ссылкой на South China Morning Post.

Курьер обратился в полицию после того, как заметил, что переданный ему пакет сначала начал шевелиться, а потом из него послышались крики ребенка.

Сотрудник районной больницы Цзинань подтвердил, что в среду они получили новорожденного ребенка, которого обнаружил курьер.

Младенец, который родился несколько дней назад, оказался здоровым.

Местная полиция обвинила 24-летнюю мать в отказе от своего ребенка. Ей грозит тюремное заключение на срок до пяти лет, пишет korrespondent.net