Google создал дудл в честь 44-летия хип-хопа

Компания Google создала дудл, посвященный 44-летнему дню рождения хип-хопа. В дудле американский рэпер Fab 5 Freddy рассказывает историю жанра.

Как рассказывается в видео, в 1973 году ямайский диджей Kool Herc в Бронксе организовал вечеринку, посвященную новому учебному году. В ходе вечеринки он использовал две пластинки, удлиняя инструментальные проигрыши. В итоге, полученный стиль был назван "брейк-данс".

Кроме того, рэпер Fab 5 Freddy предлагает интернет-пользователям самим стать диджеями, выбирая пластинки и создавая собственные миксы, пишет korrespondent.net