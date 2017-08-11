В Антарктике был найден 106-летний пирог

Новозеландские ученые из фонда наследия Антарктики обнаружили 106-летний пирог в хижине, расположенной на мысу Адэр, передает MICEtimes. Фруктовый кекс был произведен британской кондитерской фирмой Huntley & Palmers. Он был завернут в бумагу и помещен в оловянную коробку.

Сотрудники фонда отметили, что коробка была обнаружена в плохом состоянии, однако сам десерт не только на вид, но и на запах, оказался "почти съедобным".

Предполагается, что пирог являлся частью провизии Северной партии экспедиции "Терра Нова". Именно ее участники проживали на мысу Адэр, пишет korrespondent.net