Кит, севший на мель в реке РФ, вернулся в море

Глава Минприроды России Сергей Донской сообщил, что застрявший в устье реки кит вернулся в Охотское море ночью во время прилива.

Напомним, во время ночного прилива в устье реки, вытекающей из озера Большого на острове Большой Шантар, зашел 13-метровый гренландский кит. Предполагается, что его загнала в устье стая касаток.

"Большое спасибо всем, кто участвовал и переживал за кита, севшего на мель! Только что позвонил директор нацпарка Шантарские острова Владимир Андронов − кит ушёл из устья реки в море с приливом, коллеги проводили до кромки. Будут следить дальше! Кита спасли", − написал Донской в Facebook.