Фанат Бритни Спирс подрался на сцене с ее танцорами. ВИДЕО

Очередное шоу Бритни Спирс в Лас-Вегасе, где она в последнее время проживает, не обошлось без неприятных инцидентов. Норовистый фанат во время шоу выбежал на сцену и попытался пробраться к певице. На пути у него стали танцоры, с которыми он в результате затеял драку, передает The Mashable.

Произошедшее зафиксировали на камеры зрители, после чего ролики попали в Сеть, пишет korrespondent.net.

В видео снят момент, когда фанат приближается к танцорам певицы. Кто-то из них пытается убрать фаната со сцены, в результате чего агрессивный мужчина начинает его атаковать.

В итоге танцоры принялись бороться с фанатом сообща, и вскоре тот уже лежал на сцене побежденным.