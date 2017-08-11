Двое мужчин утонули в водоемах страны

58-летний мужчина утонул во время купания в озере села Тодирешты Унгенского района. По данным СЧС, его тело нашли после нескольких часов поисковых работ.

Еще один трагический случай произошел неподалеку от села Шерпены Новоаненского района. Там в водах Днестра утонул 63-летний мужчина, его тело пока не нашли, поиски продолжаются.

С начала года в водоемах страны утонули 68 человек, в том числе 12 детей.







