Молдаване, работающие в Турции, смогут получать пенсии

Правительство сегодня одобрило проект закона о ратификации Соглашения о социальном обеспечении между Республикой Молдова и Турецкой Республикой, подписанного в Кишинэу 5 мая 2017 года.

Цель соглашения заключается в том, чтобы подготовить основу для социального обеспечения трудящихся-мигрантов из Республики Молдова, которые проживают и/ или осуществляют трудовую деятельность на территории одного или обоих государств.

Таким образом, молдавские граждане, временно работающие в Турции, смогут получить пенсию по старости в этом государстве и другие социальные пособия: пособия по беременности и родам, пособия по безработице, пособия по временной нетрудоспособности, пенсии и пособия по инвалидности, пособия на погребение, пенсии по случаю потери кормильца, передает МОЛДПРЕС.

При установлении и исчислении пенсии каждая страна будет применять национальное законодательство и ​​выплачивать пенсию только за страховые периоды на своей территории, применяя принцип пропорциональности.

Республика Молдова подписала соглашения о социальном обеспечении с 13 государствами-членами ЕС, 11 из которых были успешно реализованы.