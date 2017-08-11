Мужчина из Комрата до смерти избил приятеля

41-летний житель Комрата до смерти избил приятеля. Тело 55-летнего погибшего обнаружили на второй день. Подозреваемого задержали через неделю после совершения преступления. Ранее он отсидел срок за другое убийство.

Следователи выяснили, что убийство произошло вечером первого августа. Подозреваемый поссорился с хозяином дома, у которого находился в гостях, избил его и ушел. Задержанный ранее был осужден за убийство.

Мужчину задержали на 72 часа. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.







