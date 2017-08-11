Автомобиль рухнул с седьмого этажа стоянки. ВИДЕО

В сети появилось видео, на котором автомобиль рухнул с седьмого этажа стоянки, чуть не раздавив стоявшую внизу машину. Запись опубликована на YouTube.

Инцидент произошел в американском городе Остин, штат Техас. На кадрах с камеры наблюдения видно, как автомобиль перпендикулярно падает на асфальт. В это время машина, стоящая внизу, едва успевает отъехать вперед, тем самым практически избегая удара.

Как утверждает Daily Mail, женщина, находившаяся за рулем, выжила и попала в больницу. Вероятной причиной несчастного случая могло стало то, что водитель при парковке случайно перепутала педали, пишет РИА Новости.