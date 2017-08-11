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Ради сохранения верблюдов в Китае закроют 145 рудников
// фото: webmandry.com
15:34, 11 Aug 2017
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Китай с целью сохранения популяции исчезающего вида двугорбых верблюдов закрывает 145 золотоносных и железных рудников на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе страны, сообщила в пятницу газета China Daily.

К настоящему моменту 130 рудников уже прекратили свою работу, еще 15 остановят деятельность по истечении срока лицензии.

Власти Китая распорядились до 2020 года прекратить любые добывающие работы в районе Лобнорского природного заповедника и охраняемой природной территории в районе гор Алтынтаг в Баян-Гол-Монгольском автономном округе, где еще сохранились редкие животные.

Местные власти предупреждают компании о прекращении в регионе добывающей деятельности, чтобы предприятия не делали заведомо убыточные вложения. При этом отмечается, что инвестиции ряда предприятий в рудники в данном районе на данный момент уже составляют несколько миллионов долларов.

Лобнорский природный заповедник был основан в 1986 году, его площадь составляет более 60 тысяч квадратных километров пустынных земель. Здесь обитают около 600 бактрийских диких верблюдов, что составляет 60% от общей мировой популяции этого животного, также они водятся в Монголии. Бактрийские верблюды находятся под угрозой исчезновения, поэтому требуют даже больше защиты, чем большие панды.

Ученые отмечают, что экологическая ситуация в заповеднике находится под угрозой из-за непрекращающейся работы рудников, которые несут вред не только фауне, но и флоре, сообщает РИА Новости.




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