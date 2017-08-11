Во Франции почтовая открытка ищет адресата спустя 43 года после отправления

Почтовая открытка, отправленная из Ниццы в 1974 году, ищет своего адресата в городе Лорьян на западе Франции спустя 43 года после отправления, сообщил телеканал M6.

"Эта открытка пришла на почту в центре Лорьяна в мою смену, 22 июля. Я не обратила на нее особого внимания, взяла с собой. Но придя по адресу, я увидела, что имя не совпадает", — приводит телеканал слова почтальона.

По адресу, указанному на открытке, мужчина по имени Раймон Котар, которому она предназначалась, уже не проживал.

"Дорогой Раймон Котар из Лорьяна, если вы читаете эти строки, знайте — вас ждет письмо!", — пишет телеканал.

Что касается происхождения открытки, то почтальон предложила несколько объяснений тому, почему отправление шло так долго. Так, например, она предположила, что карточка просто завалилась куда-то на почте Ниццы и была обнаружена во время уборки, пишет РИА Новости.