СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.

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