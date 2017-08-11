Летевший на свадьбу вертолет в Бангладеш по ошибке приземлился в тюрьме

Вертолет с летевшими на свадьбу гостями по ошибке приземлился на территории тюрьмы строгого режима Кашимпур в Бангладеш. об этом пишет местное издание Dhaka Tribune.

Охранники быстро окружили вертолет, предположив готовящийся побег кого-то из заключенных. Они допросили пилота и участников свадебной церемонии, после чего отпустили их, пишет lenta.ru.

Представитель тюрьмы подтвердил факт нарушения, компания Meghna Aviation, которой принадлежит вертолет, извинилась перед властями. Однако пилот выдвинул свою версию произошедшего, заявив, что приземлился на расстоянии километра от режимного объекта, поскольку запланированное место посадки оказалось затоплено.