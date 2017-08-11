После того как в городе начали ощущаться подземные толчки, посетители ресторанов начали выбегать из ТЦ Xiaozhai Saige на улицу. При этом они оставили неоплаченные счета на общую сумму в 60 тысяч юаней (почти девять тысяч долларов).

В результате убытки понесли порядка 40 заведений общественного питания. Владелец одного из таких ресторанов Цао Цзяньдун (Cao Jiandong) заявил, что клиенты, сидевшие за 33 столиками, убежали, не заплатив. Лишь по трем таким счетам он позднее получил деньги от вернувшихся посетителей.

В результате Цао Цзяньдун потерял около семи тысяч юаней (более тысячи долларов). По словам бизнесмена, он понимает, что людьми двигал страх за собственную жизнь. Но ресторатор надеется, что клиенты все-таки придут и рассчитаются с ним. Администрация Xiaozhai Saige также призвала сбежавших посетителей погасить свои долги перед заведениями общепита, пишет lenta.ru.

По последним данным, число жертв стихийного бедствия в Сычуане на юго-западе КНР составило 19 человек, еще 247 пострадали. Среди погибших оказалось несколько иностранных туристов. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло во вторник, 8 августа, в уезде Цзючжайгоу.