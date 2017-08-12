39-летняя гражданка Молдовы погибла в автокатастрофе в Италии. Она была за рулем, автомобиль съехал с дороги в овраг.
Авария произошла на проселочной дороге вблизи городка Валдана. Местные СМИ пишут, что женщина превысила скорость и не справилась с управлением.
К месту ДТП прибыли врачи скорой помощи, но они лишь констатировали смерть женщины.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня возможны перемены. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День будет отмечен высокой активностью. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Уделите больше внимания детям.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Выгодно продавать валюту.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День подобьет Вас на споры со старшими. Возможны проблемы с пищеварением. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Ваше настроение улучшится.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Уделите больше внимания любимому человеку.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День придаст решимости Вашим действиям. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Активный, творческий день. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Хорошо пойдут дела на бирже.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW