КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.

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