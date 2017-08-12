Бывший депутат ЛДПМ Кирилл Лучинский, обвиняемый в отмывании денег, пытается уйти от суда на основании депутатской неприкосновенности, которой он раньше пользовался. Адвокаты потребовали закрытия дела, так как завели его без разрешения парламента, когда Лучинский еще был депутатом. Но запрос защиты суд отклонил.
"Мы считаем заключение необоснованным. Уголовное преследование было начато в нарушение Конституции и уголовно-процессуальных норм", - заявила адвокат Кирилла Лучинского Корина Стратан.
Сам Лучинский настаивает на своей невиновности.
"Кредиты, взятые под залог моего дома, были возвращены", - заявил обвиняемый Кирилл Лучинский.
Прокуроры же утверждают, что дело было открыто по правилам, передает publika.md.
"Заключения суда по делу Лучинского законны и обоснованны. Следующее заседание запланировано на 17 октября, когда начнётся рассмотрение дела по существу", - сообщил прокурор Владислав Бобров.
Сейчас Кирилл Лучинский находится под домашним арестом. Его обвиняют в отмывании денег и в причастности к махинациям в Banca de Economii. По данным следствия, с 2012 по 14 год три фирмы, подконтрольные Лучинскому, перевели крупные суммы в офшор.
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW