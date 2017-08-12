Пожар уничтожил восемь дачных домов в Одесской области

В результате пожара в селе Калиновка Одесской области сгорели восемь дачных домов, люди не пострадали.

По данным украинских спасателей, пожар вспыхнул накануне днем на территории садового общества "Дорожник".

"Предварительно в результате выжигания сухой травы, возник пожар с дальнейшим распространением огня на деревянные дачные дома. На время прибытия первого подразделения пламенем были охвачены восемь дачных домов на территории площадью около 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, пожар удалось ликвидировать уже вечером, спасатели не допустили распространение огня на соседние дома, жертв и пострадавших нет. Однако вследствие пожара огнем уничтожены восемь дачных домов.

Кроме того, сообщается, что накануне произошел пожар в хвойном лесу в Полтавской области — там горели 22 гектара. К вечеру пожар был ликвидирован, пришлось привлекать пожарный самолет и поезд железной дороги.

Также лесной пожар ликвидировали в Запорожской области, передает korrespondent.net.