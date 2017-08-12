В Беларуси пересчитают тунеядцев

Местные органы власти получат самые широкие полномочия для выявления каждого безработного. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба главы государства.

Работа над этим начнется после официального выхода обновленного декрета о тунеядцах.

"Мы вычленим людей по персоналиям: кто может, но не хочет, кто хочет, но не может, и тех, которым надо лопату в зубы, - и пошел работать. И пусть на меня не обижаются", - сказал Лукашенко, отметив, что "местным органам власти будут даны самые широкие полномочия".

По его словам, людей надо "приучить к труду, нельзя создавать класс безработных". "Конечно, будет какой-то малый процент людей, которые ни на что не способны. Но есть люди, которые могут, но отлынивают, поэтому их надо ставить в такие условия, чтобы они все-таки шли работать. Специфическими методами будем заставлять", - отметил Лукашенко.

Лукашенко подписал декрет "О предупреждении социального иждивенчества" в апреле 2015 года. Но в марте 2017 года из-за протестов отложил введение сбора с неработающего населения на год, напоминает korrespondent.net.