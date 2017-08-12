В Индии за два дня умерли 30 детей

В индийском штате Уттар-Прадеш из-за проблем с энцефалитом и несвоевременной доставкой в больницы с 9 августа умерли 30 детей. Об этом сообщил чиновник в управлении здравоохранения штата, передает Reuters.

Главный медицинский суперинтендант доктор Р.С. Шукла также подтвердил его слова, тем самым опровергнув информацию одного из местных чиновников, который заявил СМИ о том, что смерть детей была вызвана нехваткой кислорода из-за неоплаты больницей поставок оборудования для этого.

Возраст погибших детей – от нескольких месяцев до 12 лет.

Шукла сказал, что причиной смерти как минимум 10 детей стал энцефалит – болезнь, которая вызывает воспаление головного мозга. Остальные же дети, по его словам, умерли из-за "несвоевременной доставки в больницу и связанных с этим вопросов".

Должностные лица Уттар-Прадеша проводят расследование по данному делу, передает korrespondent.net.