Новый пожар вспыхнул этим утром на свалке веток в столице. На этот раз вызов спасателям поступил с Ботаники. Возгорание произошло на территории Мемориала румынских солдат.
На место прибыли два спецрасчета. Пламя распространилось на площадь в 40 квадратных метров.
"Высота пламени достигала пяти-шести метров. Была велика угроза распространения, так как вокруг очага возгорания повсюду ветки", - сказал пожарный Штефан Гузун.
Пожарным удалось справиться с огнем за час. Это уже четвертое возгорание на территориях, куда после апрельского снегопада и июньских ливней свозили сломанные ветки и поваленные деревья.
Ранее пожарные тушили свалки на Скулянке, на кладбище Святого Лазаря и на Республиканском стадионе.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Мечты должны соответствовать реальности. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Будьте осторожны с компьютером.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Выгодно покупать валюту.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День вряд ли будет богат событиями. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW