Еще один пожар на свалке веток в столице: четвертый за лето

Новый пожар вспыхнул этим утром на свалке веток в столице. На этот раз вызов спасателям поступил с Ботаники. Возгорание произошло на территории Мемориала румынских солдат.

На место прибыли два спецрасчета. Пламя распространилось на площадь в 40 квадратных метров. "Высота пламени достигала пяти-шести метров. Была велика угроза распространения, так как вокруг очага возгорания повсюду ветки", - сказал пожарный Штефан Гузун. Пожарным удалось справиться с огнем за час. Это уже четвертое возгорание на территориях, куда после апрельского снегопада и июньских ливней свозили сломанные ветки и поваленные деревья. Ранее пожарные тушили свалки на Скулянке, на кладбище Святого Лазаря и на Республиканском стадионе.

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