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Шведская журналистка пропала с датской подводной лодки
// фото: EPA
14:51, 13 Aug 2017
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Суд в Копенгагене распорядился об аресте датского изобретателя, создавшего самую большую в мире частную подводную лодку, по подозрению в непредумышленном убийстве шведской журналистки. Она находилась на борту субмарины перед тем, как та затонула.

Петер Мадсен заявляет, что высадил журналистку на одном из островов в окрестностях Копенгагена перед крушением судна, передает ВВС.

Партнер журналистки поднял тревогу ранним утром пятницы. Она была единственным пассажиром на борту подводной лодки "Наутилус" в этом путешествии.

Примерно в это же время субмарина пошла ко дну, но Мадсена спасли. Он сам объясняет произошедшее тем, что "небольшая проблема в балластном резервуаре привела к большой аварии", из-за которой судно затонуло.

"Наутилус" затонул за 30 секунд, я не смог закрыть люки, не смог вообще ничего сделать, - рассказал Мадсен. - Хотя это хорошо, иначе я остался бы внутри".

Полиции пока не удалось обследовать затонувшее судно. Субмарина лежит на дне бухты Кёге на юге Копенгагена. Друзья пропавшей женщины рассказали, что ее имя - Ким Уолл, ей было 30 лет, она работала в Нью-Йорке журналистом-фрилансером и писала для New York Times, Guardian и журнала Vice.

Полиция ищет свидетелей и записи камер, чтобы установить, действительно ли Мадсен высадил женщину.

Уолл писала материал о Петере Мадсене и его подводной лодке. "Наутилус" был построен в 2008 году и считался самой большой частной субмариной. Мадсен собрал деньги на ее строительство с помощью краудфандинга.




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