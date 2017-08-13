В украинском медцентре удерживали десятки людей

В Полтавском реабилитационном центре обнаружены лица, которые заявили о своем незаконном удержании. Среди удерживаемых – гражданин США, сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.

"Работники прокуратуры в так называемом реабилитационном центре "Волна", расположенном в Полтаве, обнаружили 36 человек, которые лечились от наркозависимости. В ходе опроса 21 гражданин сообщил, что их держали на территории незаконно, ограничивая личную свободу. Один из мужчин сказал, что он является гражданином США", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что информация об иностранце во время проверки подтверждена. По этому поводу проинформировано посольство США в Украине, ожидается приезд представителя посольства в Полтаву, передает korrespondent.net.