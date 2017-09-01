"Продажи выросли по сравнению с остальными летними месяцами на 15%. Наши услуги стоит от 35 до 500 евро в сутки", - рассказала представитель фирмы по прокату машин Кристина Усатый.

"У нас более 18 моделей Mercedes Benz, от A-класса до Mybach. Довольно широкий выбор на любой вкус. В стоимость услуг включены страховки CASCO, ОСАГО, безлимитные поездки, в том числе за пределы Молдовы", - отметил представитель фирмы по прокату машин Николай Усатый.

Возраст большинства машин класса люкс, которые предлагаются в аренду, не больше года.