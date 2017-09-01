Доллар продолжает падать

Тенденция ослабления курса доллара к молдавскому лею продолжается. Согласно данным Национального банка Молдовы, в понедельник доллар проиграет лею еще три бана, установившись на отметке в 17,88.

Экономический эксперт Анатолий Игнат в беседе с корреспондентом Sputnik предположил, чего еще ожидать от "американца" и каков возможный предел проседания доллара по отношению к молдавскому лею.

"Вклады в долларах могут перекочевать в другие валюты более стабильные — франк и, в особенности, в евро. Потому что, даже если курс не упадет до уровня 2014 года, то нижний потолок на уровне 15-16 леев за доллар вполне предсказуем в пределах 3-4 месяцев. То есть такое серьезное падение вполне реально", — заявил Игнат, со ссылкой на ru.sputnik.md

