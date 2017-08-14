Среди них невеста, посаженный отец, а также дети четырех и восьми лет. По сообщению врачей, сегодня состояние пациентов средней тяжести, но стабильное.

Всего на свадьбе было 124 гостя. Ресторан, где проходило торжество, закрыли для проверки. Инспекция там побывала сразу после инцидента:"Мы обнаружили много нарушений. Например, не соблюдались технологический процесс и принцип совместимости разных продуктов. Рабочий стол не обрабатывали должным образом. Это может быть и сальмонелла, потому что среди признаков рвота, диарея, температура".