В Риме туристический автобус въехал в мост, 18 пострадавших

В столице Италии двухэтажный туристический автобус въехал в мост. Об этом сообщает агентство Rai.

Водитель хотел проехать под мостом, высота которого 2 метра 40 см. Однако он не учел, что высота автобуса на 50 см больше моста.

В результате происшествия пострадали 18 человек. Трое из них получили серьезные травмы, в том числе 10-летний ребенок, передает korrespondent.net.

В салоне находились туристы из Франции и Британии. Водитель не пострадал, у него взяли тесты на наркотики и алкоголь.