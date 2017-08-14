Президент РМ Игорь Додон едет с проверкой на военный полигон в Бульбоака

Игорь Додон собирается посетить сегодня, 14 августа, с проверкой военный полигон в Бульбоаке в связи с информацией, поступившей в последнее время о том, что военная база должна быть модернизирована с помощью США.

Об этом заявил на днях Игорь Додон на своей странице в facebook.

„В последнее время ведется много дискуссий о военном полигоне в Бульбоаке, об участии американцев и финансировании из США. В качестве верховного главнокомандующего вооруженных сил, в понедельник совершу рабочую поездку на полигон, чтобы уточнить на месте положение дел. Не будем забывать, что мы являемся нейтральным государством, и я не позволю, чтобы молдавские солдаты были частью или механизмами какого-либо военного блока, будь он с Запада или с Востока”, написал Игорь Додон в facebook сообщает point.md