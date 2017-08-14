В пять ночных клубов столицы нагрянули с проверкой полицейские

Столичная полиция продолжает рейды по городским ночным клубам. Правоохранители при поддержке бойцов батальона "Фулжер" посетили пять развлекательных заведений.

Так, во всех клубах нашли алкогольные напитки без акцизных марок, просроченные продукты и неучтенные суммы денег, а в одном заведении находились девушки, которые, как выяснилось, предоставляли клиентам услуги эротического массажа и интимные услуги.

Также администрация некоторых развлекательных заведений не смогла предоставить необходимые разрешительные и бухгалтерские документы.