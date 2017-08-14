Возвращение "золотого состава": кто будет в жюри нового сезона "Голоса"

Наставниками нового сезона музыкального шоу «Голос» стали Александр Градский, Дима Билан, Леонид Агутин и Пелагея. Об этом на встрече с участниками шоу объявил телепродюссер Юрий Аксюта.

Ролик с его выступлением был опубликован на сайте Первого канала. В видео, якобы снятом на скрытую камеру, Аксюта анонсирует возвращение «старого, "золотого" состава» жюри.

Пятый сезон шоу завершился в декабре 2016 года. Победу в нем одержала Дарья Антонюк. В четвертом сезоне победителем признали иеромонаха Фотия, наставником которого был Григорий Лепс, напоминает Лента.ру.

Вокальный телевизионный проект «Голос» выходит на Первом канале с 2012 года. Это российский формат представленной во многих странах франшизы The Voice, созданной голландским продюсером Джоном де Молем. Конкурс состоит из шести этапов: слепые прослушивания, поединки, нокауты, четвертьфинал, полуфинал и финал.