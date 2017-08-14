Наставниками нового сезона музыкального шоу «Голос» стали Александр Градский, Дима Билан, Леонид Агутин и Пелагея. Об этом на встрече с участниками шоу объявил телепродюссер Юрий Аксюта.
Ролик с его выступлением был опубликован на сайте Первого канала. В видео, якобы снятом на скрытую камеру, Аксюта анонсирует возвращение «старого, "золотого" состава» жюри.
Пятый сезон шоу завершился в декабре 2016 года. Победу в нем одержала Дарья Антонюк. В четвертом сезоне победителем признали иеромонаха Фотия, наставником которого был Григорий Лепс, напоминает Лента.ру.
Вокальный телевизионный проект «Голос» выходит на Первом канале с 2012 года. Это российский формат представленной во многих странах франшизы The Voice, созданной голландским продюсером Джоном де Молем. Конкурс состоит из шести этапов: слепые прослушивания, поединки, нокауты, четвертьфинал, полуфинал и финал.
Комментарии
- На Первом канале вышла программа "Пусть говорят", посвященная Малахову, но без него
- Ди Каприо сыграет Леонардо да Винчи
- "Главная интрига лета": в анонсе "Пусть говорят" показали Малахова и Борисова
- Фанат Бритни Спирс подрался на сцене с ее танцорами. ВИДЕО
- Тейлор Свифт рассказала о домогательствах 55-летнего диджея
- Арестовано имущество “танцующего миллионера” Джанлуки Вакки
- Forbes назвал самых высокооплачиваемых диджеев года
- Мэл Гибсон продает свою люксовую недвижимость
- Disney обвинили в слежке за детьми ради рекламы
- Милла Йовович сыграет Кровавую королеву в перезапуске «Хеллбоя»
- Биг-Бен замолчит на четыре года
- Впервые за 99 лет США на две минуты погрузятся в полную тьму
- Пожилой француз сбежал из дома престарелых на свидание
- На Первом канале вышла программа "Пусть говорят", посвященная Малахову, но без него
- Срок действия румынских паспортов могут продлить до 10 лет
- Во Флорештском районе расследуют подозрительную смерть супругов
- В украинском медцентре удерживали десятки людей
- В Мальме произошла стрельба, три человека ранены
- Названо количество жертв возможной ядерной войны
- "Главная интрига лета": в анонсе "Пусть говорят" показали Малахова и Борисова
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Успешны знакомства и поездки.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Не будьте неблагодарными.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Выгодно продавать валюту.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Ваше настроение улучшится.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Уделите больше внимания любимому человеку.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW