"Как гром среди ясного неба прогремели этим летом слухи о том, что Андрей Малахов собрался уйти из программы, с которой связана вся его жизнь. Сотни громких заголовков и статей, множество предположений. В чем причина? Почему сам Андрей хранит молчание, и что же теперь будет с "Пусть говорят" — самым популярным ток-шоу страны? А самое главное: разве кто-то сможет заменить Андрея Малахова", — такими словами начал Борисов очередной выпуск ток-шоу.

Он отметил, что в студии "Пусть говорят" будут вспоминать эпоху программы с Андреем Малаховым. Затем Борисов появился в кадре, объявив, что сейчас зрители станут свидетелями развязки "самой главной интриги сезона".

"Кого только пресса за эти дни не записала в претенденты на его место. Но, а поскольку в этом контексте чаще всего звучало мое имя, то, пожалуй, этот эфир начну я, а там посмотрим", — добавил он.

При этом сам Малахов в программе не появился, передает РИА Новости