Пожилой француз сбежал из дома престарелых на свидание

Во Франции нашли пропавшего из дома престарелых 93-летнего мужчину. Как выяснилось, любвеобильный пенсионер, никому не сказав, отправился на свидание с дамой сердца.

Об исчезновении одного из клиентов расположенного в небольшом городке Пленеф-Валь-Андре в провинции Бретань дома престарелых сообщила администрации его внучка, приехавшая навестить деда 12 августа, сообщает France Bleu.

Работники учреждения безуспешно обыскали его территорию, после чего обратились в полицию. Стражам порядка удалось спустя некоторое время найти мужчину по приметам в одном из расположенных поблизости парков, прогуливающимся рука об руку с дамой, которая предположительно являлась его подругой, передает Вести.ру.