Молдова в числе крупнейших поставщиков контрабандных сигарет в Европу

Молдова остается на пятом месте в списке крупнейших поставщиков контрабандных сигарет в Европу после Украины, Беларуси, Алжира и России.

Как сообщает Инфотаг со ссылкой на ежегодный отчет о нелегальной торговле табачной продукцией, проводимый маркетинговой компанией KPMG, общий объем нелегальных поставок табачных изделий из разных стран в Европу уменьшился в 2016 г. на 15% - до 48,3 млрд штук.



Доля Молдовы в этом количестве - 0,9 млрд против 1,1 млрд в 2015 г. Лидирует в списке - Украина - 5,8 млрд За ней следуют Беларусь - 4,8 млрд сигарет, Алжир - 3,2 млрд и Россия - 1,1 млрд.



Эксперты объясняют это низкой ценой сигарет в данных странах и невысокими акцизами на табачные изделия по сравнению с европейскими странами.