Житель американского города Аппинг, штат Джорджия, пришел в ужас, услышав взрыв, раздавшийся рядом с его домом. Джей Салливент решил, что где-то поблизости произошла автомобильная авария. Каково же было удивление американца, когда, отправившись на задний двор, он увидел в земле воронку от метеорита.
На опубликованных изданием Mirror кадрах запечатлен дымящийся след, оставленный метеоритом при падении возле дома Салливента. Рухнувшему космическому объекту удалось оставить в земле 35-сантиметровую выбоину.
В тот момент, когда американец обнаружил воронку, она еще дымилась. При падении метеорита никто не пострадал. Об аналогичных случаях в районе Аппинга сообщений нет, передает Вести.ру.
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авторы DW