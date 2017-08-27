Facebook тайком запустила приложение в Китае

Facebook, воспользовавшись прикрытием в виде местной компании, запустила в Китае свое приложение, Colorful Balloons. Сервис, предназначеный для обмена фотографиями, практически полностью повторяет приложение Facebook Moments, пишет RNS со ссылкой на Bloomberg.

Приложение Colorful Balloons было запущено компанией Youge Internet Technology, зарегистрированной в Пекине. При этом о своей связи с Facebook фирма нигде не сообщает, передает Вести.ру.

Facebook заблокирована в Китае с 2009 года, не могут китайцы, не прибегая к помощи VPN, воспользоваться и Instagram. В июле текущего года китайские пользователи лишились и мессенджера WhatsApp, также принадлежащего Facebook. Несмотря на продолжительные переговоры с правительством страны, соцсети пока не удается выполнить все требования по цензуре, регистрации пользователей и хранению информации, необходимые для снятия запрета.

Китай представляет большой интерес для компании в первую очередь в связи с многочисленностью китайской интернет-аудитории.

"Мы давно заявляли, что нас интересует Китай, и мы уделяем много времени, чтобы понять и узнать страну с разных сторон. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы помочь китайским компаниям и разработчикам выйти на новые рынки за пределами Китая, предлагая нашу рекламную платформу", – заявили в Facebook в ответ на просьбу журналистов The New York Times прокомментировать ситуацию.