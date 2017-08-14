ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.

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