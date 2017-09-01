Импорт угля, морепродуктов и железа из КНДР в Китай запрещен

Китайское Министерство коммерции в понедельник, 14 августа, выпустило распоряжение запретить поставки из Северной Кореи каменного угля, железной руды, свинцовых концентратов и свинцовой руды, а также морепродуктов, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства.

Пекин привел в исполнение санкции ООН, решение о которых принято 5 августа. Входящим в ООН странам запрещается ввозить из КНДР морепродукты, уголь, железо, свинец и руды этих металлов.

Кроме того, запрещено инвестировать в совместные проекты, создавать новые совместные предприятия и увеличивать у себя количество северокорейских рабочих. Они должны вступить в силу через 30 дней после утверждения резолюции 6 августа.

Китайские санкции вступят в силу со вторника, 15 августа, но в то же время Пекин предупредил американское руководство, чтобы оно не раскололо международную коалицию, провоцируя торговую войну между США и Китаем, передает newsru.com.