Проверка полигона в Бульбоака состоялась

Президент Молдовы Игорь Додон в понедельник проанализировал работы, которые ведутся на военной базе в Бульбоака.

Все работы на полигоне в Бульбоака ведутся в соответствии с обычным планом, заявил в ходе пресс-конференции в понедельник глава Республики Молдова Игорь Додон, который проинспектировал военную базу.

Ранее в прессе писали, что ВМС США ищут подрядчиков для строительства восьми новых военных объектов на базе в молдавском селе Бульбоака. По данным СМИ, ссылавшихся на требования тендера, подрядчику, якобы необходимо было провести "проектирование и строительство объектов для отработки военных операций в условиях городской застройки на тренировочной базе Бульбоака".

"На протяжении последних недель в прессе было много спекуляций о возможной дестабилизации ситуации в зоне безопасности из-за тех действий, что проводятся в Бульбоака. Проведя проверку, констатировал, что действия на полигоне проводятся согласно обычному плану. Ведется ремонт ряда казарм и инфраструктуры на полигоне. Не обнаружил сомнительных военных работ, которые могут принести нестабильность. Не выявил и участия в этих работах иностранных военных", — сказал Додон.



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Читать далее: https://ru.sputnik.md/politics/20170814/14034621/dodon-proinspektiroval-poligon-bulboaka-chto-obnaruzhil-prezident.html