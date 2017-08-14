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Из-за выдуманного долга двоих жителей Кантемирского района заставляли копать могилу
// фото: politia.md
15:49, 14 Aug 2017
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Двоих жителей Кантемирского района в багажнике автомобиля вывезли в лесополосу и заставили копать себе могилу.

Инцидент произошел 5 июля. Агрессоры требовали у жертв 1650 евро несуществующего долга и угрожали расправой в случае отказа.

Подозреваемых в шантаже задержали. Речь идет о четырех жителях того же района в возрасте между 20 и 30 годами. В настоящее время двое из них находятся под арестом.

В ходе обысков был обнаружен автомобиль, который использовали злоумышленники.

Виновным грозит от 10 до 13 лет тюрьмы.




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