Налоговая служба напоминает об уплате первой части налога на недвижимое имущество

Во вторник, 15 августа, истекает крайний срок уплаты первой части налога на недвижимое имущество. Обязательства по налогу на недвижимость налогоплательщики должны ежегодно погашать двумя равными частями до 15 августа и до 15 октября. Сделать это можно либо в банковских филиалах, либо в любых почтовых отделениях.

Стоит отметить, что в прошлом году молдавские власти внесли изменения в налогово-бюджетную политику, утвердив налог на "роскошь", отмечает sputnik.md.

Так, владельцы имущества площадью более чем в 120 квадратных метров с кадастровой стоимостью свыше 1,5 миллиона леев, будут обязаны ежегодно уплачивать 0,8 процента от кадастровой стоимости жилья.

Коснулся "налог на роскошь" тех, кто владеет имуществом, которое удовлетворяет двум требованиям одновременно. Во-первых, стоимость имущества должна составлять полтора миллиона леев. И второй критерий, — когда площадь имущества превышает 120 квадратных метров.