Хакеры выложили в Сеть новые сериалы

Неизвестные киберпреступники выложили в Интернет новые еще не показанные эпизоды сериалов производства компании НВО.

Киберпреступники взломали компьютерные системы компании несколько недель назад и с тех пор выкладывают в Интернет порции украденных материалов. На этот раз в Сеть попали части таких сериалов, как "Умерь свой энтузиазм", "Белая ворона", "Игроки" и "Двойка", которые должны были выйти в эфир осенью, сообщает Rеuters.

В распространенном по данному поводу 13 августа заявлении руководство компании НВО заявило, что не планирует вступать в переговоры с хакерами и не будет выступать с комментариями каждый раз, когда преступники выкладывают в Сеть новую порцию украденного, передает Вести.ру.

Ранее компания признала, что ее компьютерные системы были взломаны, а хакеры требуют у НВО многомиллионный выкуп. В числе украденного оказались, в частности, наброски сценариев еще не вышедших серий седьмого сезона "Игры престолов", который транслируется сейчас по телевидению, а также контактные данные занятых в данном сериале актеров.