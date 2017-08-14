Додон не тронет "камень Гимпу"

Президент опроверг сегодня информацию, будто он намерен снести «Камень памяти», посвященный жертвам коммунистического режима.

Он сделал это заявление после того, как лидер ЛП Михай Гимпу объявил, что президент планирует до конца этого месяца снести памятный камень перед зданием правительства. Тогда же либералы установили на площади Великого национального собрания две палатки, чтобы защищать памятник.

«Пусть он лучше защитит Киртоакэ», – заметил Додон.



«У меня есть более важные вещи на повестке дня, чем Михай Федорович, его фобии и глупости, которыми он занимается… Говорю вам искренне», – подчеркнул глава государства, передает sputnik.md