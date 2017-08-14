У актрисы фильма "Любовь и голуби" Нины Дорошиной отнялись ноги

Любимая миллионами зрителей, прежде всего, по роли Надюхи в фильме "Любовь и голуби", народная артистка России Нина Дорошина в свои 82 года оказалась в очень тяжелых обстоятельствах. У нее отнялись ноги, она практически не может говорить, и рядом нет никого из близких, кто мог бы за ней ухаживать.

Супруг Нины Дорошиной Владимир Тышков ушел из жизни около 13 лет назад, в 2004 году, а недавно скончалась племянница, которая ухаживала за Ниной Михайловной.

Нина Дорошина несколько лет назад перенесла инфаркт, а в этом году совсем слегла, пишет "МК".

"Сейчас мне никто не помогает. Я одна. Брат тоже тяжело болен, но за ним ухаживает его жена. А мне помочь некому", — рассказывает, с трудом превозмогая боль, знаменитая актриса.

Она рассказывает, что к ней приходит участковый врач, наблюдает за ее самочувствием, но назначенный им курс лечения не особо помогает. Медики говорят – возраст, ничего не поделаешь. Хотя сама она уверена, что ей бы помог встать на ноги хороший спортивный врач.

Актриса с благодарностью говорит о соседях и знакомых, которые периодически покупают ей продукты и лекарства. Однако сейчас многие в отпусках, и Нина Дорошина – бойкая Надюха из известного всей стране фильма – оказалась практически обездвиженной, передает Вести.ру.