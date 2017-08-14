Жительница столицы, напавшая на своих детей с ножом, взята под стражу

36-летняя женщина, которая ранила двух несовершеннолетних детей ножом и пыталась покончить с собой, была выписана сегодня из больницы, и суд решил поместить ее под арест на 30 суток в тюрьму №13.

Информацию подтвердил для IPN глава пресс-службы Управления полиции столицы Адриан Жовмир. По его словам, суд решил поместить женщину под арестом, принимая во внимание тяжесть преступления.



Врачи говорят, что состояние детей стабильное, но они будут находиться под наблюдением до полного восстановления.



Главный специалист по опеке/попечительству и усыновлению муниципального Управления по защите прав ребенка Лариса Шпица заявила, что данная семья не находилась на учете управления и никогда не обращалась за поддержкой. После этого случая, однако, семья была взята на учет.

Случай находится под мониторингом Управления по защите прав ребенка сектора Ботаника, а решение о положении детей после выписки будет принято после выяснения всех обстоятельств дела.