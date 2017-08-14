Представители турфирм говорят, что десять наших соотечественников почувствовали себя плохо еще на курортах Турции и там прошли курс лечения.

"Мы советуем всем, кто возвращается из Турции, пройти стандартный врачебный осмотр. Наши коллеги информируют нас о мерах, которые предпринимают для дезинфекции в гостиницах, базах отдыха, всех мест, где возможно инфицирование", - рассказал директор турагентства Ион Курмей.

В Национальном центре общественного здоровья говорят, что до сих пор в нашей стране не зарегистрировали случаев заражения этим вирусом.

"Отдельной информации о случаях инфицирования вирусом Коксаки к нам не поступало. Официально сообщений от властей какой-либо страны, в данном случае, из Турции, в наш адрес - тоже не было", - отметил замглавы НЦОЗ Николай Фуртунэ.

Вирус Коксаки - одна из разновидностей энтеровирусов. В большинстве случаев основные симптомы - высыпания и волдыри на ладонях, в нижней части стопы, между пальцами, в носовой и ротовой полости. Они сопровождаются высокой температурой и головной болью.

По данным министерства здравоохранения Турции, в июле вирусом Коксаки заразились более 400 человек. Все пляжи страны дезинфицируют.