Вице-претор Ботаники: причиной воскресного пожара на свалке веток стал поджог

Причиной пожара, произошедшего в воскресенье на свалке веток около Мемориала румынских солдат, вероятнее всего стал поджог. Об этом заявил вице-претор Ботаники Олег Рацой. Тем не менее, эта версия пока не подтверждается.

"Из бесед с представителями СЧС пока точно неясно, но это был определенно поджог. К сожалению, подобные возгорания произошли и на других территориях на Ботанике, но благодаря пожарным они были быстро ликвидированы", - заявил Олег Рацой.



Пламя на свалке накануне около 10:30 заметила прохожая. На место прибыли два спецрасчета. Огонь распространился на площадь в 40 квадратных метров. В течение часа его потушили.

Это уже четвертое возгорание на территориях, куда после апрельского снегопада и июньских ливней свозили сломанные ветки и поваленные деревья. Ранее пожарные тушили свалки на Скулянке, на кладбище Святого Лазаря и на Республиканском стадионе.